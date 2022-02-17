Платоспроможні банки України у січні-лютому 2022 року отримали 9,9 мільярда гривень чистого прибутку, що на 53% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.
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Українські банки за два місяці удвічі наростили прибуток
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Додано: Сер 23 бер, 2022 14:03
Українські банки за два місяці удвічі наростили прибуток
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Українські банки за два місяці удвічі наростили прибуток
Додано: Сер 23 бер, 2022 14:25
Re: Українські банки за два місяці удвічі наростили прибуток
Думаю я эта прибыль явилась от пересчёта валютных активов, посмотрим какая будет прибыль когда перестанут платить по кредитам.
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