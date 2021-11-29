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Інвестиції в агробізнес: юристи дали поради
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 23 бер, 2022 22:12
Інвестиції в агробізнес: юристи дали поради
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Інвестиції в агробізнес: юристи дали поради
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