RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Інвестиції в агробізнес:
юристи дали поради

Інвестиції в агробізнес: юристи дали поради
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 22:12

Інвестиції в агробізнес: юристи дали поради

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "aspekty.net":https://aspekty.net/.

Дивися повний текст
Інвестиції в агробізнес: юристи дали поради
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97620
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 90 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прямі іноземні інвестиції в Україну перевищили $61 млрд
R2 » Суб 01 січ, 2022 10:21
2 512
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 січ, 2022 11:59
Вкладчик1234
Прямі іноземні інвестиції на кінець року сягнуть $6,5...
R2 » П'ят 10 гру, 2021 13:13
2 244
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 гру, 2021 15:03
bodia1406
Як захистити свої гроші від інфляції: поради від...
R2 » Пон 29 лис, 2021 12:15
1 190
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лис, 2021 12:15
igorbuda52

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1983)
23.03.2022 22:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.