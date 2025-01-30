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Як вигідно розмістити гривневий
депозит: поради банкіра

Як вигідно розмістити гривневий депозит: поради банкіра
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 15:08

Як вигідно розмістити гривневий депозит: поради банкіра

Пропонуємо до обговорення:
Замість того, щоб покласти всі кошти на один гривневий депозит, краще розмістити частину заощаджень на ультракороткому вкладі, а іншу — на довгостроковому. При цьому оптимальним варіантом є розміщення до 50% наявних коштів.

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Як вигідно розмістити гривневий депозит: поради банкіра
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 15:57

R2 Працівник Глобусу пропонує розміщувати частину грошей на ультракороткому вкладі, але Глобус таких пропозицій немає (вклади до 1 міс., у банку тільки від 32 днів.)
Вклади 3-6 місяців це просто короткі.
Так можна і клієнтів втратити.
Arbitr
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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