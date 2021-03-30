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Фінляндія не видасть ліцензію
атомній електростанції,...

Фінляндія не видасть ліцензію атомній електростанції,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 07:13

Фінляндія не видасть ліцензію атомній електростанції,...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр економічного розвитку Фінляндії Міка Лінтіля заявив, що видача ліцензії проєкту АЕС "Ханхікві", у будівництві якої бере участь "Росатом", "абсолютно неможлива".

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Фінляндія не видасть ліцензію атомній електростанції, яку будує \"Росатом\"
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 07:13

Хороший пример для венгров...
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