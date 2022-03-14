Міністр соціальної політики розповіла про наслідки несплати комунальних послуг
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Чи можна не платити за комуналку під час війни - відповідь Лазебної
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:37
Чи можна не платити за комуналку під час війни -...
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Дивися повний текст
Чи можна не платити за комуналку під час війни - відповідь Лазебної
Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:37
Не освобождает? А если пенсионерам 2 месец пенсий не дают то как им платить
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