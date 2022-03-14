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Чи можна не платити за
комуналку під час війни -...

Чи можна не платити за комуналку під час війни -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:37

Чи можна не платити за комуналку під час війни -...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики розповіла про наслідки несплати комунальних послуг

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Чи можна не платити за комуналку під час війни - відповідь Лазебної
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:37

Не освобождает? А если пенсионерам 2 месец пенсий не дают то как им платить
tatkakot68
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