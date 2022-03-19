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Чи можна не платити за комуналку під час війни -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:37
Пропонуємо до обговорення:
Міністр соціальної політики розповіла про наслідки несплати комунальних послуг
Дивися повний текст Чи можна не платити за комуналку під час війни - відповідь Лазебної
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R2
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:37
Не освобождает? А если пенсионерам 2 месец пенсий не дают то как им платить
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tatkakot68
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:45
А якщо раптом не стане квартири, продовжувати платити далі?!?
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orchisjaeger
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Додано: Суб 26 бер, 2022 06:58
Сначала, включите банкоматы для оплаты.
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vladimirantej
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Додано: Суб 26 бер, 2022 07:48
tatkakot68 написав:
Не освобождает? А если пенсионерам 2 месец пенсий не дают
то как им платить
Это в смысле "в руки почтальон не приносит"? -- пусть с карты платят.
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_hunter
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