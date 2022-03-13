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Чоловіки виїхали, роботи для жінок немає: на яких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 27 бер, 2022 07:37
Пропонуємо до обговорення:
Польські підприємства відчувають брак чоловічої робочої сили. Найбільше потерпають будівельна та автомобільна галузь, важка промисловість та оборонний сектор.
Дивися повний текст Чоловіки виїхали, роботи для жінок немає: на яких працівників є дефіцит у Польщі
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R2
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Додано: Нед 27 бер, 2022 07:37
Мужчины не уехали, а их тупо не выпускают из Украины. Сидим без денег и без работы. Пишите везде в комментах топ-менеджменту страны в Твиттере/Фейсбук, что бы открыли границу
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oknerbob
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Додано: Нед 27 бер, 2022 08:17
oknerbob написав:
Мужчины не уехали, а их тупо не выпускают из Украины.
Внимательнее читаем:
Нині з країни додому повернулися більше 285 тис. громадян України, більшість з них чоловіки. Нового притоку чоловічої робочої сили немає, що відразу відбилося на ринку праці.
мужчины _из Польши_ выехали -- свою Родину защищать.
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_hunter
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Додано: Нед 27 бер, 2022 08:20
Вчи українську!!! Знадобиться після війни!
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bobo
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Додано: Нед 27 бер, 2022 08:47
oknerbob, скоро у вас на рассеи введут выездные визы, тогда и покачаете права
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egorlova987
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