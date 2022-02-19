У пункті пропуску "Тиса" прикордонники викрили 47-річну громадянку України, яка намагалася незаконно вивезти в Угорщину 45 тис. доларів та 90 тис. євро.
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Українка намагалася незаконно вивезти в Угорщину понад 4 млн грн
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Додано: Нед 27 бер, 2022 23:03
Українка намагалася незаконно вивезти в Угорщину понад 4...
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Дивися повний текст
Українка намагалася незаконно вивезти в Угорщину понад 4 млн грн
Додано: Нед 27 бер, 2022 23:03
Те хренову кучу чемоданов не заметили а 10 пачек денег заметили. Нифига себе разоблачение века.
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