Про це повідомили в банку.
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Як отримати реквізити картки для зарахування SWIFT-переказів в Приват24
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Додано: Вів 29 бер, 2022 19:44
Як отримати реквізити картки для зарахування...
Пропонуємо до обговорення:
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Як отримати реквізити картки для зарахування SWIFT-переказів в Приват24
Додано: Вів 29 бер, 2022 19:44
А почему обязательно гривневую? Там и валютные карты и счета в списке есть, если их валюта совпадает с валютой ожидаемого перевода. Входящий валютный SWIFT таки запретили?
Додано: Вів 29 бер, 2022 20:28
Додано: Вів 29 бер, 2022 20:33
И? Там так и есть: выбираешь валюту, потом выбираешь карту. Как из того, что в начале выбираешь валюту, следует, что из предложенных вариантов нужно выбирать исключительно гривневую? Почему исключительно карту - это ладно: потому, что заголовок "Як отримати реквізити картки", а про реквизиты текущего счёта можно отдельную статью опубликовать. Но гривневую-то почему?
Додано: Вів 29 бер, 2022 20:39
Не _выбираешь_, а _выберетаешь_.
Следует из того то, что вопрос нужно задавать первоисточнику -- тут:
-- в коментах.
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