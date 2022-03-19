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Як отримати реквізити
картки для зарахування...

Як отримати реквізити картки для зарахування...
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 19:44

Як отримати реквізити картки для зарахування...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в банку.

Дивися повний текст
Як отримати реквізити картки для зарахування SWIFT-переказів в Приват24
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 19:44

А почему обязательно гривневую? Там и валютные карты и счета в списке есть, если их валюта совпадает с валютой ожидаемого перевода. Входящий валютный SWIFT таки запретили?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:28

  moveton написав:А почему обязательно гривневую?

Потому, что:
Потрібно виберіти валюту отримання переказу.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:33

  _hunter написав:Потому, что:
Потрібно виберіти валюту отримання переказу.

И? Там так и есть: выбираешь валюту, потом выбираешь карту. Как из того, что в начале выбираешь валюту, следует, что из предложенных вариантов нужно выбирать исключительно гривневую? Почему исключительно карту - это ладно: потому, что заголовок "Як отримати реквізити картки", а про реквизиты текущего счёта можно отдельную статью опубликовать. Но гривневую-то почему?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:39

  moveton написав:
  _hunter написав:Потому, что:
Потрібно виберіти валюту отримання переказу.

И? Там так и есть: выбираешь валюту, потом выбираешь карту. Как из того, что в начале выбираешь валюту, следует, что из предложенных вариантов нужно выбирать исключительно гривневую? Почему исключительно карту - это ладно: потому, что заголовок "Як отримати реквізити картки", а про реквизиты текущего счёта можно отдельную статью опубликовать. Но гривневую-то почему?

Не _выбираешь_, а _выберетаешь_.
Следует из того то, что вопрос нужно задавать первоисточнику -- тут:
https://www.facebook.com/privatbank/pos ... 1678194154
-- в коментах.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:52

  _hunter написав:Не _выбираешь_, а _выберетаешь_.
Следует из того то, что вопрос нужно задавать первоисточнику -- тут:
https://www.facebook.com/privatbank/pos ... 1678194154
-- в коментах.

Ну если обязательно выберетать, то да, вопрос про гривневую уже отходит на второй план :mrgreen: А первоисточник от меня паролем закрыт, поэтому, где статья есть, там и задаю. Тем более, что она "по материалам finance.ua".
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 07:13

  moveton написав:
  _hunter написав:Не _выбираешь_, а _выберетаешь_.
Следует из того то, что вопрос нужно задавать первоисточнику -- тут:
https://www.facebook.com/privatbank/pos ... 1678194154
-- в коментах.

Ну если обязательно выберетать, то да, вопрос про гривневую уже отходит на второй план :mrgreen: А первоисточник от меня паролем закрыт, поэтому, где статья есть, там и задаю. Тем более, что она "по материалам finance.ua".

Оно-то "по материалам finance.ua", но "лише за кілька кліків у Приват24, повідомили в ПриваБанку".
Т.е. если именно особенности получения свифта в Привете интересуют -- тут, увы, вариант только один: выходить на кого-то из Привета и у них узнавать откуда именно гривневая карта нарисовалась.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 09:21

  _hunter написав:Т.е. если именно особенности получения свифта в Привете интересуют -- тут, увы, вариант только один: выходить на кого-то из Привета и у них узнавать откуда именно гривневая карта нарисовалась.

Да не то, чтобы сложно в ту же поддержку позвонить, но мне что-то подсказывает, что там удивятся такой дичи и пошлют обратно к автору статьи. В виде предпринимателя я долларовый свифт благополучно принимал на текущий валютный счёт. Это, правда, до войны было, но я впервые слышу, чтобы со входящим свифтом что-то менялось.
moveton
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