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«Епоха долара закінчилася»:
Юань запропонували зробити...

«Епоха долара закінчилася»: Юань запропонували зробити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 14:25

«Епоха долара закінчилася»: Юань запропонували зробити...

Пропонуємо до обговорення:
Перший заступник голови виконавчого комітету СНД Леонід Анфімов вважає, що «епоха долара закінчилася».

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«Епоха долара закінчилася»: Юань запропонували зробити валютою для розрахунків у СНД
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 14:38

Re: «Епоха долара закінчилася»: Юань запропонували зробити..

такие новости даже не надо обсуждать - слишком много бреда генерится у обиженных :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 14:45

Re: «Епоха долара закінчилася»: Юань запропонували зробити..

Треба помітку "Гумор", як зробили "реклама", щоб хто бува не сприйняв всерйоз
Faceless
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