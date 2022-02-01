Державне бюро розслідувань ініціювало націоналізацію майна бізнесменів із росії та білорусі на понад 260 мільйонів гривень.
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ДБР ініціює націоналізацію майна бізнесменів з рф та білорусі на понад 260 мільйонів
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Додано: Чет 31 бер, 2022 17:48
ДБР ініціює націоналізацію майна бізнесменів з рф та...
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ДБР ініціює націоналізацію майна бізнесменів з рф та білорусі на понад 260 мільйонів
Додано: Чет 31 бер, 2022 17:48
смешно и не смешно.
Как-то на Киевстар .... никто не увидел российского следа.
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