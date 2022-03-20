RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нові будинки в Україні будуватимуть
вже з бомбосховищем,...

Нові будинки в Україні будуватимуть вже з бомбосховищем,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:49

Нові будинки в Україні будуватимуть вже з бомбосховищем,...

Пропонуємо до обговорення:
Після війни нові будинки в Україні проектуватимуть та зводитимуть на кшталт ізраїльських – з обов’язковим укріпленим підземним паркінгом.

Дивися повний текст
Нові будинки в Україні будуватимуть вже з бомбосховищем, - Мінінфраструктури
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97639
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:49

1. Это больше, чем правильно.
2. Это увеличит стоимость квадрата жилой площади в 2 раза.
3. Почему не упомянули основное и ключевое - МЕТРО?
4. И основное, для этого необходимо ликвидировать - чёрную коррупцию?
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9468
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:53

Re: Нові будинки в Україні будуватимуть вже з бомбосховищем,

Лучше развивать сеть метро для использования как укрытия
Diman
 
Повідомлень: 604
З нами з: 11.07.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 41 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні запрацював додатковий "пакет" для збереження...
R2 » Сер 23 бер, 2022 00:39
1 338
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 бер, 2022 00:39
shlyocuk
Metro погрожував зупинити бізнес в Україні через вимоги...
R2 » Нед 20 бер, 2022 20:21
4 1066
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 бер, 2022 08:42
Damien
Epic Games пожертвує Україні весь дохід від нового...
R2 » Пон 21 бер, 2022 00:10
1 434
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 бер, 2022 00:10
alfa332017

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.