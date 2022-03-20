Після війни нові будинки в Україні проектуватимуть та зводитимуть на кшталт ізраїльських – з обов’язковим укріпленим підземним паркінгом.
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Нові будинки в Україні будуватимуть вже з бомбосховищем, - Мінінфраструктури
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:49
Нові будинки в Україні будуватимуть вже з бомбосховищем,...
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Нові будинки в Україні будуватимуть вже з бомбосховищем, - Мінінфраструктури
Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:53
Re: Нові будинки в Україні будуватимуть вже з бомбосховищем,
Лучше развивать сеть метро для использования как укрытия
Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:15
Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:03
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