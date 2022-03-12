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Як українцям зекономити на зв'язку – що пропонують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 кві, 2022 21:05
Пропонуємо до обговорення:
З початку воєнного стану мобільні оператори в Україні запровадили деякі зміни у наданні своїх послуг. Зокрема, деякі з них стали безкоштовними. А деякі просто зменшилися в ціні.
Дивися повний текст Як українцям зекономити на зв'язку – що пропонують мобільні оператори
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R2
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Додано: Суб 02 кві, 2022 21:05
"24 февраля оператор объявил о предоставлении клиентам:
1000 минут для звонков по Украине и внутри сети;
10 ГБ для доступа в интернет.
Срок действия пакета составит 30 дней с момента подключения."
Автор статьи большой тормоз, раз у него срок действия всё ещё в будущем времени. На самом деле для большинства эта халява уже закончилась. Робот говорит, что продлевают только тем, кто в зоне военных действий.
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moveton
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Додано: Суб 02 кві, 2022 21:16
Помним, помним, спасибо киевстару, когда почти никуда не звонил, а тут внезапно срочно надо было позвонить и привет, "недостатньо грошей для здійснення дзвинка"
Кстати, КС не планирует, как лайф сделать возможность отключить месячную абонку и платить только дневную в дни использования?
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Diman
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Додано: Суб 02 кві, 2022 21:50
Diman написав:
Кстати, КС не планирует, как лайф сделать возможность отключить месячную абонку и платить только дневную в дни использования?
Такого варианта не то, чтобы нет, и сейчас:
"Якщо коштів на рахунку в день оплати тарифу недостатньо, знімуться 10 грн за денний пакет послуг і ви отримаєте 100 МБ та безлім у мережі Київстар. Те, що ви не використали в цей день, анулюється.
Якщо на рахунку менше ніж 10 грн, зніметься вся сума, яка є, і ви отримаєте цей пакет за акційною ціною.
"
Если не врут, то можно подкинуть копейку и получить день таких услуг. А если после снятия этой копейки ещё добавить, то и не только на КС позвонить. Но это на любителя. Я просто свалил на Лайку ещё в прошлом году и оставил КС на второй симке. Входящие бесплатны, а во время войны пока даже и исходящие на КС работают. И надо же, случилось чудо: если раньше он меня раз в несколько дней бомбил SMSками, что надо бы мне перейти на пакет подороже потому, что там гораздо выгоднее, а временами и переводил принудительно потому, что "старый пакет больше не действует и можно только на этот или ещё дороже", то теперь только лениво предлагает на пакет в три раза дешевле, причём в какое-то время предлагал это сделать даже с бесплатным первым месяцем.
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moveton
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