Про це повідомляє Bloomberg.
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Австрія не підтримує газове ембарго рф попри звірства у Бучі
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Додано: Вів 05 кві, 2022 06:42
Австрія не підтримує газове ембарго рф попри звірства у Бучі
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Дивися повний текст
Австрія не підтримує газове ембарго рф попри звірства у Бучі
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