RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Ашан" згортає бізнес в росії

"Ашан" згортає бізнес в росії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 16:54

"Ашан" згортає бізнес в росії

Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Ашан" більше не працюватиме на російському ринку. Головний офіс прийняв рішення припинити поставки і зупинити інвестиції мережі в росію.

Дивися повний текст
\"Ашан\" згортає бізнес в росії
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97658
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 16:54

Ну то есть Ашан продолжает работу в России
Nickoss1
 
Повідомлень: 261
З нами з: 10.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 27 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У росії почали вживати заходів проти масової втечі за...
R2 » Суб 26 бер, 2022 14:31
2 561
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 бер, 2022 14:39
Sanyok77
Гендиректор "Ашан" заявив, що компанія не піде з...
R2 » Нед 27 бер, 2022 11:58
2 612
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 бер, 2022 17:58
greenozon
У росії вироблятимуть власну Coca-Cola
R2 » Сер 23 бер, 2022 11:44
2 502
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 бер, 2022 03:55
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (158)
05.04.2022 18:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.