Компанія "Ашан" більше не працюватиме на російському ринку. Головний офіс прийняв рішення припинити поставки і зупинити інвестиції мережі в росію.
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\"Ашан\" згортає бізнес в росії
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Додано: Вів 05 кві, 2022 16:54
"Ашан" згортає бізнес в росії
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Дивися повний текст
\"Ашан\" згортає бізнес в росії
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