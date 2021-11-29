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ЄС запровадив ембарго на
вугілля з рф і зачинив свої...

ЄС запровадив ембарго на вугілля з рф і зачинив свої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 18:04

ЄС запровадив ембарго на вугілля з рф і зачинив свої...

Пропонуємо до обговорення:
Євросоюз повідомив про п’ятий пакет санкції проти рф у відповідь на звірства у Бучі, до якого увійшло вугільне ембарго проти агресора та заборона транзакцій з чотирма чільними російськими банками.

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ЄС запровадив ембарго на вугілля з рф і зачинив свої порти та дороги
R2
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Нефть
Газ
????????????????
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 18:16

  Kudrjavuy написав:Нефть
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наверное еще пару-тройку сотен детей и несколько тысяч не детей (гражданских) должно погибнуть ...что бы они начали ценить жизнь больше чем тепло в своей квартире
yama
 
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