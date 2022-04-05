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ЄС запровадив ембарго на вугілля з рф і зачинив свої...
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Додано: Вів 05 кві, 2022 18:04
Пропонуємо до обговорення:
Євросоюз повідомив про п’ятий пакет санкції проти рф у відповідь на звірства у Бучі, до якого увійшло вугільне ембарго проти агресора та заборона транзакцій з чотирма чільними російськими банками.
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Додано: Вів 05 кві, 2022 18:04
Нефть
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 05 кві, 2022 18:16
Kudrjavuy написав:
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наверное еще пару-тройку сотен детей и несколько тысяч не детей (гражданских) должно погибнуть ...что бы они начали ценить жизнь больше чем тепло в своей квартире
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Додано: Чет 26 тра, 2022 18:42
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