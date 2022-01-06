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Finance.ua: Автострахование в Европе для украинцев: где...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Вів 05 кві, 2022 20:38
Пропонуємо до обговорення:
Полезные советы
С 24 февраля, когда россия начала полномасштабную войну против Украины, более 4,1 млн украинцев выехали за границу. Основное направление – Европа.
Выезд в Европу на собственном транспорте удобный, но не дешевый вариант. Если передвижение поездом или автобусом для беженцев из Украины сейчас бесплатно, то оплачивать топливо для вашего авто никто не будет. А есть еще платные дороги, СТО, страховки.
Дивися повний текст Автострахование в Европе для украинцев: где сэкономить
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Додано: Вів 05 кві, 2022 20:38
Вы даете протеворечивую информацию.
Тут рекомендуете покупку онлайн через ваш сайт, когда уже за границей.
А в другой стать сказано "после пересечения границы вы не сможете приобрести украинскую Зеленую карту".https://finance.ua/insurance/zelenaja-karta-i-drugie
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alpha
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