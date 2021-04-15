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Finance.ua: Автострахование в Европе для украинцев: где...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Вів 05 кві, 2022 20:38
Пропонуємо до обговорення:
Полезные советы
С 24 февраля, когда россия начала полномасштабную войну против Украины, более 4,1 млн украинцев выехали за границу. Основное направление – Европа.
Выезд в Европу на собственном транспорте удобный, но не дешевый вариант. Если передвижение поездом или автобусом для беженцев из Украины сейчас бесплатно, то оплачивать топливо для вашего авто никто не будет. А есть еще платные дороги, СТО, страховки.
Дивися повний текст Автострахование в Европе для украинцев: где сэкономить
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D2
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Додано: Вів 05 кві, 2022 20:38
Вы даете протеворечивую информацию.
Тут рекомендуете покупку онлайн через ваш сайт, когда уже за границей.
А в другой стать сказано "после пересечения границы вы не сможете приобрести украинскую Зеленую карту".https://finance.ua/insurance/zelenaja-karta-i-drugie
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alpha
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:56
Добрий день, шановна alpha.
На момент написання статті дійсно не можна було придбати Зелену карту із-за кордону. З 1 березня 2022 року продовжити дію електронного поліса Зелена карта можливо, навіть якщо ви вже перебуваєте за кордоном. Проте зверніть увагу, найближча дата початку дії поліса – завтра. Інформацію в статті також оновили.
З повагою, Ірина
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Ірина_
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Додано: Чет 14 кві, 2022 15:05
А что насчёт Литвы?
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solodkovskaya_s
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Додано: П'ят 10 чер, 2022 07:34
Что сейчас? Действуют еще скидки?
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vmkalatsey
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Додано: Пон 13 чер, 2022 16:51
vmkalatsey діє унікальна знижка на страхові продукти: Автоцивілку (ОСЦПВ), Зелену картку, страхування для виїзду за кордон.
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З повагою, Ірина
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Ірина_
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Додано: Суб 18 чер, 2022 18:28
Ірина_, здравствуйте.
Вы пишите, что "З 1 березня 2022 року продовжити дію електронного поліса Зелена карта можливо, навіть якщо ви вже перебуваєте за кордоном".
Только продлить? Или можно купить полис, УЖЕ будучи заграницей без полиса?
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Sehr Gut
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Додано: Пон 20 чер, 2022 08:00
Sehr Gut написав:Ірина_
, здравствуйте.
Вы пишите, что "З 1 березня 2022 року продовжити дію
електронного поліса Зелена карта можливо, навіть якщо ви вже перебуваєте за кордоном".
Только продлить? Или можно купить полис, УЖЕ будучи заграницей без полиса?
Добрий ранок. Так, звичайно, Ви можете оформити поліс якщо вже закордоном, поліс буде електронний. Можливо оформити на будь який термін від 15 днів до 1 року онлайн на нашому ресурсі https://finance.ua/ua/insurance/greencard
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З повагою, Ірина
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Ірина_
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