Finance.ua: Зеленая карта и другие: какая страховка...

Разбираемся в нюансах В мирное время путешествие за границу было невозможно без страхового полиса. Без страховки вас бы не только не впустили на территорию страны назначения, но могли и не выпустить из Украины.
Вы даете протеворечивую информацию. В этой статье сказано, что "после пересечения границы вы не сможете приобрести украинскую Зеленую карту". А в других статьях рекомендуете в такои случае покупку онлайн через ваш сайт: https://finance.ua/insurance/avtostraho ... -ukraincev
braintest написав:У закордонного паспорту немає серії, тільки номер із двох букв та шести цифр без розриву
Шановний користувач, літери у закордонному паспорті і є серією.
27. На сторінках з першої по тридцять другу (шістдесят четверту) та на правій частині обкладинки на відстані 3,0 ± 0,5 міліметрів від верхнього обрізу книжечки перфоровано серію і номер паспорта, які позначені відповідно двома літерами та шістьма цифрами.
vikgb11 добрий день! Так, звичайно. Ви можете оформити поліс якщо вже закордоном. Поліс буде електронний. Можливо оформити на будь який термін від 15 днів до 1 року онлайн на нашому ресурсі https://finance.ua/ua/insurance/greencard