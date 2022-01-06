RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Страхування
/
Finance.ua: Зеленая карта и
другие: какая страховка...

Finance.ua: Зеленая карта и другие: какая страховка...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:38

Finance.ua: Зеленая карта и другие: какая страховка...

Пропонуємо до обговорення:
Разбираемся в нюансах
В мирное время путешествие за границу было невозможно без страхового полиса. Без страховки вас бы не только не впустили на территорию страны назначения, но могли и не выпустить из Украины.

Дивися повний текст Зеленая карта и другие: какая страховка нужна для пересечения границы во время войны
D2
 
Повідомлень: 197
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 20:39

Вы даете протеворечивую информацию.
В этой статье сказано, что "после пересечения границы вы не сможете приобрести украинскую Зеленую карту".
А в других статьях рекомендуете в такои случае покупку онлайн через ваш сайт:
https://finance.ua/insurance/avtostraho ... -ukraincev
alpha
 
Повідомлень: 14
З нами з: 23.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:59

Шановна alpha, інформацію в статті оновили.
Коментар

З повагою, Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3315
З нами з: 14.09.13
Подякував: 852 раз.
Подякували: 1878 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 20:39

Неіснуче поле у формі заповнення туристичної страховки

У закордонного паспорту немає серії, тільки номер із двох букв та шести цифр без розриву
braintest
 
Повідомлень: 55
З нами з: 27.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 10:37

  braintest написав:У закордонного паспорту немає серії, тільки номер із двох букв та шести цифр без розриву

Шановний користувач, літери у закордонному паспорті і є серією.

27. На сторінках з першої по тридцять другу (шістдесят четверту) та на правій частині обкладинки на відстані 3,0 ± 0,5 міліметрів від верхнього обрізу книжечки перфоровано серію і номер паспорта, які позначені відповідно двома літерами та шістьма цифрами.

https://www.kmu.gov.ua/npas/10478489

З повагою,
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3315
З нами з: 14.09.13
Подякував: 852 раз.
Подякували: 1878 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:14

зеленая карта

[b]Ірина_[/b] Добрий день. Можно с помощью вашего сервиса оформить страховку если я ужнахожусь на територии ЕС
vikgb11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:30

vikgb11 добрий день!
Так, звичайно. Ви можете оформити поліс якщо вже закордоном. Поліс буде електронний. Можливо оформити на будь який термін від 15 днів до 1 року онлайн на нашому ресурсі
https://finance.ua/ua/insurance/greencard

З повагою, Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3315
З нами з: 14.09.13
Подякував: 852 раз.
Подякували: 1878 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:17

интересно, изменились ли расценки на каско и зеленую карту
irishasanina312
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 29.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:16

irishasanina312 Ви можете ознайомитися з умовами та цінами за посиланням.
А також задати актуальні запитання нашим експертам.

З повагою, Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3315
З нами з: 14.09.13
Подякував: 852 раз.
Подякували: 1878 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Автострахование в Европе для украинцев: где...
D2 » Вів 05 кві, 2022 20:38
3 5069
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 кві, 2022 15:05
solodkovskaya_s
Finance.ua: Способы угнать автомобиль и лучший метод защиты
D2 » Чет 06 січ, 2022 21:03
3 14705
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 17:07
irishasanina312
Finance.ua: Сколько вы реально получите по ОСАГО в... 1, 2
D2 » П'ят 12 бер, 2021 23:24
12 86970
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 січ, 2022 16:14
tanyaka_android

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.