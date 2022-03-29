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Як отримати соціальну допомогу
внутрішньо переміщеним...

Як отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 10:53

Як отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним...

Пропонуємо до обговорення:
Отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам можна на картки ПриватБанку.

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Як отримати соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам на картку ПриватБанку
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 10:54

Це все ясно! Чому ні слова про неправду від д. Шмигаля, який особисто обіцяв можливість реєстраціі впо і подачі ними заяв на 2-3 тис. Грн. Через «дія» - 30-31.03.2022 р? Це робиться умисне, щоб до 14.04.22 р не зареєструвалися нещасні і не отримали гроші за березень 2022 р!!! Оце з‘ясуйте терміново і повідомляйте… а цю фігню ми і без вас знаємо…

Маю честь! Офіцер зсу з 1992 р, інвалід 2 групи
https://lb.ua/society/2022/03/21/510465 ... achnu.html
ostrovvlad22021
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:07

Вот только программа не работает!!! Не работает с 23.03.2022, точнее до этого она тоже не работала!!!
kostyanych1984
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 13:48

Потому што сволочи одним словом , корупція как процвітала так і буде
sorokavladimir_285
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 14:28

Не хватает в этом постановлении главного.Что если Шмыгаль и его окружение до 14 апреля прилюдно не вернут деньги с офшоров все до копейки на армию и получат хоть копейку больше 2000 грв. А также не расселят в дома и квартиры депутатов особенно в Конче Заспе и до.элитных поселениях беженцев с Востока.То ему отрвут яйца и пойдет он со своим шоблом куда послали русский корабль.
arabic_dubai
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 19:31

У ЦНАПі черги величезні, записалися лише на 28 квітня, хоча довідки отримали ще в березні. У Дії цей функціонал досі не працює. Це просто якесь знущання над людьми: спочатку чекали черги щоб отримати довідку ВПО, тепер чекаємо чергу щоб подати заяву на допомогу. А чому не можна було зробити цю процедуру за один крок? Зрозуміло ж, що люди стають на облік саме для того, щоб отримати допомогу
annamakarenko001kh
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 06:43

  annamakarenko001kh написав:У ЦНАПі черги величезні, записалися лише на 28 квітня, хоча довідки отримали ще в березні. У Дії цей функціонал досі не працює. Це просто якесь знущання над людьми: спочатку чекали черги щоб отримати довідку ВПО, тепер чекаємо чергу щоб подати заяву на допомогу. А чому не можна було зробити цю процедуру за один крок? Зрозуміло ж, що люди стають на облік саме для того, щоб отримати допомогу

А что помешало занять сразу две очереди? -- Зрозуміло ж, що люди стають в другу саме після того, як пройшли першу.
_hunter
 
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