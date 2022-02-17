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Вартість продуктів у рф стрімко
зростає: ціни на цукор...

Вартість продуктів у рф стрімко зростає: ціни на цукор...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 22:44

Вартість продуктів у рф стрімко зростає: ціни на цукор...

Пропонуємо до обговорення:
Індекс споживчих цін у рф за перші три місяці 2022 року зріс на 9,99%.

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Вартість продуктів у рф стрімко зростає: ціни на цукор піднялися вдівчі
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 22:44

"цены на сахар поднялись вдвое" - "выросли цены на сахар (53%)"
У журналистов, как обычно, особая арифметика.
moveton
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