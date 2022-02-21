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На 2% більше, ніж у лютому:
Укрпошта повідомила, скільки...

На 2% більше, ніж у лютому: Укрпошта повідомила, скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:42

На 2% більше, ніж у лютому: Укрпошта повідомила, скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомили Finance.ua в пресслужбі Укрпошти, попри те, що уряд обіцяв у ряді областей не нараховувати штрафи за прострочення оплати за комунальні послуги, українці свідомо підтримують економіку і сплачують платіжки, щоб комунальні служби і надалі могли працювати.

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На 2% більше, ніж у лютому: Укрпошта повідомила, скільки українці оплатили платіжок за компослуги
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:42

А правительство не хочет уменьшить платежи. Чуть сократить сверхприбыли наших олигархов на время войны?
alex7gk
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