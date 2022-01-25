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Єврокомісія вважатиме спробу заплатити за газ рублями...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:39
Пропонуємо до обговорення:
Єврокомісія провела детальний аналіз вимоги Росії змінити схему плати за газ. Якщо будь-яка компанія спробує оплатити газ рублями, це буде вважатися обходом санкцій.
Дивися повний текст Єврокомісія вважатиме спробу заплатити за газ рублями ухилянням від санкцій
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:40
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