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Єврокомісія вважатиме спробу
заплатити за газ рублями...

Єврокомісія вважатиме спробу заплатити за газ рублями...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:39

Єврокомісія вважатиме спробу заплатити за газ рублями...

Пропонуємо до обговорення:
Єврокомісія провела детальний аналіз вимоги Росії змінити схему плати за газ. Якщо будь-яка компанія спробує оплатити газ рублями, це буде вважатися обходом санкцій.

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Єврокомісія вважатиме спробу заплатити за газ рублями ухилянням від санкцій
R2
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