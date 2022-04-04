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Finance.ua: Финансовая помощь от государства: кто и на...
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 08 кві, 2022 19:51
Пропонуємо до обговорення:
И что для этого нужно сделать. Часть первая
Финансовую помощь от государства в Украине могут получить очень многие категории населения, и это не только социально уязвимые слои, но и предприниматели, и даже фермеры.
Дивися повний текст Финансовая помощь от государства: кто и на что может рассчитывать
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