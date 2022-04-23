"Укрпошта" запускає безкоштовну доставку посилок з-за...

Додано: Суб 09 кві, 2022 10:57

Да вы что, у меня посылка отправленная доблестной Укрпочтой проделала расстояние в 50 км за 9 дней и это только до сортировального центра. Подозреваю что адресат получит ее через несколько месяцев учитывая скорость перемещения. А также подозреваю что она (посылка) ему уже будет не нужна и я попаду на деньги. Горячая линия ничего пояснить не может. Ну ладно война, но вот рядом в 200 метрах отделение НП и там посылки уходят ... да не так как в мирное время но 2-3 дня и клиент гарантированно получает. К чему это я, Укрпочта не в каком то особенном месте, просто руки растут не из природой отведенного места. "Сильні разом" такой у вас девиз ? Позорище.