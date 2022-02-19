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Держава викупить не введене в експлуатацію житло. Перші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 кві, 2022 14:37
Пропонуємо до обговорення:
Україні потрібно побудувати декілька десятків тисяч квартир. Перші квартири переселенці мають отримати через три-чотири місяці.
Дивися повний текст Держава викупить не введене в експлуатацію житло. Перші квартири переселенці отримають через три-чотири місяці – Офіс президента
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Додано: Пон 11 кві, 2022 14:37
"Себестоимость таких квартир будет гораздо меньше $1000"
Целая квартира дешевле $1000 даже по себестоимости?! Это что, домик Тыквы?
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moveton
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Додано: Пон 11 кві, 2022 15:13
moveton написав:
"Себестоимость таких квартир будет гораздо меньше $1000"
Целая квартира дешевле $1000 даже по себестоимости?! Это что, домик Тыквы?
Будівельники, з якими я спілкувався, оцінювали собівартість квартир для переселенців з ремонтом, меблями і технікою приблизно у $1000 за кв. м.
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