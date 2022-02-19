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Держава викупить не введене в експлуатацію житло. Перші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 кві, 2022 14:37
Пропонуємо до обговорення:
Україні потрібно побудувати декілька десятків тисяч квартир. Перші квартири переселенці мають отримати через три-чотири місяці.
Дивися повний текст Держава викупить не введене в експлуатацію житло. Перші квартири переселенці отримають через три-чотири місяці – Офіс президента
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Додано: Пон 11 кві, 2022 14:37
"Себестоимость таких квартир будет гораздо меньше $1000"
Целая квартира дешевле $1000 даже по себестоимости?! Это что, домик Тыквы?
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moveton
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Додано: Пон 11 кві, 2022 15:13
moveton написав:
"Себестоимость таких квартир будет гораздо меньше $1000"
Целая квартира дешевле $1000 даже по себестоимости?! Это что, домик Тыквы?
Будівельники, з якими я спілкувався, оцінювали собівартість квартир для переселенців з ремонтом, меблями і технікою приблизно у $1000 за кв. м.
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_hunter
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Додано: Пон 11 кві, 2022 15:23
_hunter написав: moveton написав:
"Себестоимость таких квартир будет гораздо меньше $1000"
Целая квартира дешевле $1000 даже по себестоимости?! Это что, домик Тыквы?
Будівельники, з якими я спілкувався, оцінювали собівартість квартир для переселенців з ремонтом, меблями і технікою приблизно у $1000 за кв. м.
Это уже не из этой статьи. Но в целом противоречий нет. Значит местные журналисты пронюхали, что квартиры будут не больше одного квадрата.
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Додано: Пон 11 кві, 2022 15:33
vitaliian написав:
трёхсторонней договор застройщик -государство- погорелец. Я знаю ж.комплексы на разных стадиях по 800-1500 квартир в каждом, где продано менее 60% по состоянию на осень 2021.
Застройщики обычно говорят, запустить не могу, потому что нет продаж. По таким комплексам могут быть подвижки, если их профинансирует государство. Это самый короткий путь выдать погорельцу жильё. А в текущих реалиях ещё и шанс вообще сдать объект.
Может вы такие комплексы по всей Украине видите, но я их львиную долю вижу в Киеве и пригороде, возможно в некоторых крупных городах, уже в гораздо меньших количествах.
Для полноты картины нехватает информации о количестве непроданных квартир в недостроях и количестве семей - погорельцев. Тогда можно предметно что то оценивать, пока это всё чьи то хотелки
И власть меня услышала )
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