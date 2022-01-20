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Кабмін дозволив виділяти держпідтримку компаніям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 кві, 2022 08:13
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України дозволив надавати фінансову державну підтримку компаніям, учасниками чи засновниками яких виступають іноземні фізичні чи юридичні особи.
Дивися повний текст Кабмін дозволив виділяти держпідтримку компаніям з іноземними власниками
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