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Кабмін дозволив виділяти
держпідтримку компаніям...

Кабмін дозволив виділяти держпідтримку компаніям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 08:13

Кабмін дозволив виділяти держпідтримку компаніям...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України дозволив надавати фінансову державну підтримку компаніям, учасниками чи засновниками яких виступають іноземні фізичні чи юридичні особи.

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Кабмін дозволив виділяти держпідтримку компаніям з іноземними власниками
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 08:13

Інформація в статті автора вказана невірна (!!!),
адже згідно пункту 2 Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва (Постанова КМУ від 24.01.2020 р. № 28):
Для цілей цього Порядку:
суб'єктом підприємництва, зокрема мікропідприємництва, малого, середнього та великого підприємництва, вважається фізична особа - підприємець, зареєстрована в установленому законом порядку, що є резидентом України, або юридична особа - резидент України, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якого Є ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ -РЕЗИДЕНТАМИ УКРАЇНИ (далі - суб'єкт підприємництва);

Постанова,Порядок, Кабінет Міністрів України, від 24.01.2020 № 28,
ice14lts
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