Кабмін дозволив виділяти держпідтримку компаніям...

Додано: Вів 12 кві, 2022 08:13
Інформація в статті автора вказана невірна (!!!),
адже згідно пункту 2 Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва (Постанова КМУ від 24.01.2020 р. № 28):
Для цілей цього Порядку:
суб'єктом підприємництва, зокрема мікропідприємництва, малого, середнього та великого підприємництва, вважається фізична особа - підприємець, зареєстрована в установленому законом порядку, що є резидентом України, або юридична особа - резидент України, кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якого Є ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ -РЕЗИДЕНТАМИ УКРАЇНИ (далі - суб'єкт підприємництва);
Постанова,Порядок, Кабінет Міністрів України, від 24.01.2020 № 28,