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Європейська система грошових
переказів Wise запрацювала...

Європейська система грошових переказів Wise запрацювала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:18

Європейська система грошових переказів Wise запрацювала...

Пропонуємо до обговорення:
Британська фінтех-компанія, яка займається грошовими переказами, Wise спрощує правила для біженців із України.

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Європейська система грошових переказів Wise запрацювала для українців: як нею користуватися
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 11:18

ага, а мне Райффайзен запрещает пополнение счетов в этой платёжке...
причём 4 года до этого все отлично работало
finuser508
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