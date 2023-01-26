Перспектива репарації Україні

budivelnik написав:Чи реалісти думають що США/Європа просто так роздають мільярди без плану по їх поверненню? А повернути вони їх напряму від педерації - не можуть( їх інфраструктуру ніхто не знищував, а те що вони прийняли рішення допомогти нам- це як би для міжнародного права не тягне як аргумент для вилучення коштів)... Зате спокійно можуть повернути у вигляді прибутків які отримають відбудовуючи нас... От і виходить Чим більше Захід зможе нагнути педераційників на репарації - тим гарантованіше поверне собі вже витрачені в цій війні кошти.
А поміркуйте, звідкіля вже газ у ЕС поступає та наскільки віріс імпорт з цього напрямку за 2022 рік?
І через яку країну іде основний транзит? Та чому обстріли енергоінфраструктури на нього не впливають?
США намерены конфисковать российские активы в пользу Украины Об этом заявил (https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... iv-rf.html) руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс. В конце декабря в утвержденный президентом США Джо Байденом закон о федеральном бюджете на 2023 год была включена инициатива, позволяющая изымать замороженные из-за санкций активы бизнесменов рф для их передачи Украине. Минюст должен будет перенаправлять эти средства Госдепартаменту, который будет распределять их Украине. По словам Адамса, передача активов может состояться уже в ближайшие недели или месяцы.
edvardd написав:США намерены конфисковать российские активы в пользу Украины Об этом заявил (https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... iv-rf.html) руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс. В конце декабря в утвержденный президентом США Джо Байденом закон о федеральном бюджете на 2023 год была включена инициатива, позволяющая изымать замороженные из-за санкций активы бизнесменов рф для их передачи Украине. Минюст должен будет перенаправлять эти средства Госдепартаменту, который будет распределять их Украине. По словам Адамса, передача активов может состояться уже в ближайшие недели или месяцы.