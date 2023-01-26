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Перспектива репарації Україні

Перспектива репарації Україні
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

dimo_0n написав:
  budivelnik написав:Чи реалісти думають що США/Європа просто так роздають мільярди без плану по їх поверненню?
А повернути вони їх напряму від педерації - не можуть( їх інфраструктуру ніхто не знищував, а те що вони прийняли рішення допомогти нам- це як би для міжнародного права не тягне як аргумент для вилучення коштів)...
Зате спокійно можуть повернути у вигляді прибутків які отримають відбудовуючи нас...
От і виходить
Чим більше Захід зможе нагнути педераційників на репарації - тим гарантованіше поверне собі вже витрачені в цій війні кошти.

А поміркуйте, звідкіля вже газ у ЕС поступає та наскільки віріс імпорт з цього напрямку за 2022 рік?
І через яку країну іде основний транзит? Та чому обстріли енергоінфраструктури на нього не впливають?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Також, враховуючи передноворічні рішення путіна, необхідно страхувати тільки ті контракти, в яких прописана цінова стеля.

А також наїхати на ОТР, Райфайзен та інші безсовісні банки, які досі помагають функціонувати економіці...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 02 січ, 2023 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 22:52

США намерены конфисковать российские активы в пользу Украины
Об этом заявил (https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... iv-rf.html) руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс.
В конце декабря в утвержденный президентом США Джо Байденом закон о федеральном бюджете на 2023 год была включена инициатива, позволяющая изымать замороженные из-за санкций активы бизнесменов рф для их передачи Украине. Минюст должен будет перенаправлять эти средства Госдепартаменту, который будет распределять их Украине.
По словам Адамса, передача активов может состояться уже в ближайшие недели или месяцы.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 23:01

  edvardd написав:США намерены конфисковать российские активы в пользу Украины
Об этом заявил (https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... iv-rf.html) руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс.
В конце декабря в утвержденный президентом США Джо Байденом закон о федеральном бюджете на 2023 год была включена инициатива, позволяющая изымать замороженные из-за санкций активы бизнесменов рф для их передачи Украине. Минюст должен будет перенаправлять эти средства Госдепартаменту, который будет распределять их Украине.
По словам Адамса, передача активов может состояться уже в ближайшие недели или месяцы.

Обіцяти не означає одружуватися.
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Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 15:58

Коли Україна буде отримувати репарації від росії і коли ці гроші почнуть працювати?
Ірина_
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