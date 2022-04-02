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Газпром скоротив транзит
газу через Україну

Газпром скоротив транзит газу через Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 16:48

Газпром скоротив транзит газу через Україну

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на газ у Європі зросли у вівторок через скорочення російським Газпромом транзиту газу через Україну на 68% гарантованого обсягу транзитної угоди з рф.

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Газпром скоротив транзит газу через Україну
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Кругом просят ЕС отказаться от рос.газа. Зачем мы его качаем из России? Когда мы сами начнем что-то предпринимать без согласования против Мордора?
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Модератори: Ірина_, Модератор

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