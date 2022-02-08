У Мелітополі російські військові вилучили гроші, призначені для виплат пенсій і субсидій за квітень, заявив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.
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Російські солдати вилучили кошти для виплат пенсій у Мелітополі
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Додано: Сер 13 кві, 2022 20:10
Російські солдати вилучили кошти для виплат пенсій у...
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Російські солдати вилучили кошти для виплат пенсій у Мелітополі
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