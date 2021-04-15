Як працює система страхування України в умовах війни

● Чи діють договори страхування під час воєнного стану?
● Чи є війна підставою порушити/не виконувати зобов’язання щодо страхових виплат за чинними угодами?
● Чи діють страхові поліси на окупованих територіях та в зоні бойових дій?
Страхові компанії запевняють, що страхові поліси працюють, але важливо зрозуміти — як саме. Та й взагалі ризики життю, здоров’ю та майна громадян зросли в рази, а чи є можливість укладати нові угоди, які будуть враховувати воєнні обставини. Про все це поговоримо на нашій онлайн зустрічі «Медичне страхування в умовах війни».
Коли: 21 квітня
Час: 12.00 за київським часом
Вартість: безкоштовно