Виробництво відеокарт — це складний та наукомісткий процес.
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Чому відеокарти такі дорогі та навіщо вони майнерам
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:39
Чому відеокарти такі дорогі та навіщо вони майнерам
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Чому відеокарти такі дорогі та навіщо вони майнерам
Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:40
В этом году, наблюдается снижение цен на видеокарты.
Пока еще не до рекомендуемых цен. Но уже ближе к ним.
см профильный ресурс оверклокерс уа:
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