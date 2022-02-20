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Чому відеокарти такі дорогі
та навіщо вони майнерам

Чому відеокарти такі дорогі та навіщо вони майнерам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:39

Чому відеокарти такі дорогі та навіщо вони майнерам

Пропонуємо до обговорення:
Виробництво відеокарт — це складний та наукомісткий процес.

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Чому відеокарти такі дорогі та навіщо вони майнерам
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:40

В этом году, наблюдается снижение цен на видеокарты.
Пока еще не до рекомендуемых цен. Но уже ближе к ним.
vicel100
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 12:04

зниження є, але наші бариги теж тримаються, в тій же Польші у ДВІЧІ дешевша наприклад 3060 16-18 тис, у нас овер 30... і це ще ж там пдв можна повернути
shlyocuk
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