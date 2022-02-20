Виробництво відеокарт — це складний та наукомісткий процес.
Дивися повний текст
Чому відеокарти такі дорогі та навіщо вони майнерам
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:39
Чому відеокарти такі дорогі та навіщо вони майнерам
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Чому відеокарти такі дорогі та навіщо вони майнерам
Додано: П'ят 22 кві, 2022 09:40
В этом году, наблюдается снижение цен на видеокарты.
Пока еще не до рекомендуемых цен. Но уже ближе к ним.
Додано: Сер 27 кві, 2022 12:04
зниження є, але наші бариги теж тримаються, в тій же Польші у ДВІЧІ дешевша наприклад 3060 16-18 тис, у нас овер 30... і це ще ж там пдв можна повернути
|