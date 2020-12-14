Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
kingkongovets написав:збитки банк отримав ще коли погодився прийняти в якості залогу недобудовану будівлю багато років тому і чому це сталось не викликає питань з огляду на те ким саме був бенефіціар будівництва
а не тоді, коли просто їх зафіксував, продавши цей неліквід, вартість якого сьогодні є повністю віртуальною
тому теза, що «нарід профінансував кілька ярдів гривень якомусь мільярдеру» є брехливою та маніпулятивною
лично меня в этой ситуации напрягает больше то что это УЁ донецкого зодчества все таки достроят и это убожество будет портить вид Киева...
Потом Frant будет каждое утро писать, как испортили вид Киева ... )
лично меня в этой ситуации напрягает больше то что это УЁ донецкого зодчества все таки достроят и это убожество будет портить вид Киева...
Манхеттен один из самых страшных сооружений Киева, а стеклянный небескрёб ещё не испортил ни один город в мире
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 09 кві, 2026 19:32, всього редагувалось 1 раз.
Sky Towers в Киеве — проект 47-этажного небоскреба, разработанный в 2005 году гонконгским архитектурным бюро DLN
В чем заключалась инновационность проекта Sky Towers для Украины? Дизайн? Архитектура? Инженерные и технические решения? Или это сугубо высотная планка?
Виталий Васягин: Инновационность была во многом. Кроме пресловутой высотной планки в этом проекте была преодолена и планка «глубинная». По сей день под недостроенным небоскребом находится восьмиуровневый подземный паркинг. Кстати, совершенно сухой, несмотря на окружающую его пойму речки Лыбедь. И это тоже благодаря передовым на этот момент конструктивным, гидротехническим и другим инженерным решениям.
В архитектуре и дизайне инновации (по украинским меркам того периода) тоже зашкаливали. Мультифункциональность здания: бизнес-центр, пятизвездочный отель с гостиничным оператором из первой мировой тройки, рестораны, магазины, конгресс-холлы, вертолетная площадка, огромный подземный паркинг. Сложнейшая мультизональная инженерия и лифты, беспрецедентный комплекс мер пожарной безопасности. Особенные, никому тогда в Украине не известные, «ножничные» эвакуационные лестницы, а не пресловутые Н1 с холодным переходом. У нас был макет из картона, чтобы помочь понятиям пожарным, как такие лестницы геометрически устроены. По планам им было непросто разобраться в такой сложной конструкции. К работе над интерьерами здания приглашались дизайнерские бюро из Западной Европы и Штатов. Короче говоря, размах был еще тот. Тогда, до 2008-го, все думали, что еще немного — и мы уже почти Дубай. Ну, или Гонконг.
