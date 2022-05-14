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З травня частина переселенців
перестане отримувати...

З травня частина переселенців перестане отримувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:06

З травня частина переселенців перестане отримувати...

Пропонуємо до обговорення:
Проте з травня отримуватимуть виплати лише ті, хто не може повернутись додому або у кого пошкоджено майно.

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З травня частина переселенців перестане отримувати виплати як внутрішньо переміщені особи
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:07

В начале обещали платить помощь и за март и за апрель всем кто зарегистрировался до 14 апреля 2022г. Мы получили справку ВПЛ 5 апреля 2022г. И до сегодняшнего дня ни ответа ни привета. А как известно Северная Салтовка Харькова под обстрелами находится каждый день с 24 февраля
1957ksa
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 21:01

Якось дивно все це. Закликають до Києва не повертатись і платити не будуть! То що робити в такому випадку маючи дітей. Де справедливість?
natalyakurbet
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 09:06

  natalyakurbet написав:Якось дивно все це. Закликають до Києва не повертатись і платити не будуть! То що робити в такому випадку маючи дітей. Де справедливість?

То що робити в такому випадку маючи дітей -- это только вам решать. Кличко, в принципе, последнюю неделю ни до чего такого не закликав.
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 11:49

В Харькове не работает ни один ЦНАП ни органы власти. У меня нет биометрического документа. И как следствие - я не могу зарегистрироваться как ВПО Нигде... А как жить дальше без работы???
vladimirmelnikov528
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Повідомлення Додано: Вів 26 кві, 2022 12:33

  vladimirmelnikov528 написав:В Харькове не работает ни один ЦНАП ни органы власти. У меня нет биометрического документа. И как следствие - я не могу зарегистрироваться как ВПО Нигде... А как жить дальше без работы???

Чозабред?!? Для справки ВПО никакой биометрический документ не нужен. Соответственно можно зарегистрироваться как ВПО Визде...
https://guide.diia.gov.ua/view/vydacha- ... aa4b395bc6
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 00:46

Я ВПО с Донецкой обл. до 24.02, но мой дом разрушен, ребенка кормить нечем, аренду квартиры платить нечем, на момент войны находились в Киевской обл, но чтоб возобновить выплаты ВПО мне нужно снова переселиться??? Они нормальные?? Те к то писали эти законы.
murashkasoul
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:53

  murashkasoul написав:Я ВПО с Донецкой обл. до 24.02, но мой дом разрушен, \\\
но чтоб возобновить выплаты ВПО мне нужно снова переселиться?

Не нужно никуда снова переселяться:
Проте з травня отримуватимуть виплати лише ті, хто не може повернутись додому або у кого пошкоджено майно.
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