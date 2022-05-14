Проте з травня отримуватимуть виплати лише ті, хто не може повернутись додому або у кого пошкоджено майно.
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З травня частина переселенців перестане отримувати виплати як внутрішньо переміщені особи
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Додано: Суб 23 кві, 2022 17:06
З травня частина переселенців перестане отримувати...
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З травня частина переселенців перестане отримувати виплати як внутрішньо переміщені особи
Додано: Суб 23 кві, 2022 17:07
В начале обещали платить помощь и за март и за апрель всем кто зарегистрировался до 14 апреля 2022г. Мы получили справку ВПЛ 5 апреля 2022г. И до сегодняшнего дня ни ответа ни привета. А как известно Северная Салтовка Харькова под обстрелами находится каждый день с 24 февраля
Додано: Нед 24 кві, 2022 21:01
Якось дивно все це. Закликають до Києва не повертатись і платити не будуть! То що робити в такому випадку маючи дітей. Де справедливість?
Додано: Пон 25 кві, 2022 09:06
Додано: Вів 26 кві, 2022 11:49
В Харькове не работает ни один ЦНАП ни органы власти. У меня нет биометрического документа. И как следствие - я не могу зарегистрироваться как ВПО Нигде... А как жить дальше без работы???
Додано: Вів 26 кві, 2022 12:33
Чозабред?!? Для справки ВПО никакой биометрический документ не нужен. Соответственно можно зарегистрироваться как ВПО Визде...
Додано: Пон 23 тра, 2022 00:46
Я ВПО с Донецкой обл. до 24.02, но мой дом разрушен, ребенка кормить нечем, аренду квартиры платить нечем, на момент войны находились в Киевской обл, но чтоб возобновить выплаты ВПО мне нужно снова переселиться??? Они нормальные?? Те к то писали эти законы.
Додано: Пон 23 тра, 2022 09:53
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