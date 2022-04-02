Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації пояснила, чому супутникових інтернет Starlink поки не доступний для всіх охочих в Україні.
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Чому українцям поки недоступний інтернет від Starlink: пояснення Держспецзв’язку
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Додано: Нед 24 кві, 2022 13:53
Чому українцям поки недоступний інтернет від Starlink:...
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Дивися повний текст
Чому українцям поки недоступний інтернет від Starlink: пояснення Держспецзв’язку
Додано: Нед 24 кві, 2022 14:45
Завязывайте со зрадой -- новость от 19.04.2022 -- на день устаревшая:
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