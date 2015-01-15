Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fox767676 написав:Реальная евроинтеграция на данном этапе - переход жд на евроколеи. Куда они дотянутся, тот город юудет иметь преимущество. Дойдут до Львова - плюс Львову, ло Винницы - тогда Винница почти Европа
До Львова уже тянут 5 лет... https://www.epravda.com.ua/news/2017/06/26/626443/ Львів та Варшаву хочуть з'єднати європейською залізничною колією ПОНЕДІЛОК, 26 ЧЕРВНЯ 2017, 12:05 Сейчас война, после войны будет не до колеи, еще лет 5, потом еще 5 лет будут планировать...а дальше перевыборы...и еще 10 лет ждать итд итп
Будемо сподіватися, що таке випробування все таки щось змінить в Україні. Інакше країну чекає величезне розчарування і невеселе майбутне.
Угу: в 91-м сподивалысь. Потом в 14-м сподивалысь. Ну давайте еще в 25-м посподиваемось чуть
drevlyanin написав: Будемо сподіватися, що таке випробування все таки щось змінить в Україні. Інакше країну чекає величезне розчарування і невеселе майбутне.
Угу: в 91-м сподивалысь. Потом в 14-м сподивалысь. Ну давайте еще в 25-м посподиваемось чуть
Ну особисто я не тільки сподіваюсь біля монітора, а й роблю, що можу. Але пройти наодинці той шлях за всіх українців, кому ліньки злізти з дивану, на жаль не зможу, звиняйте. А ви що пропонуєте-плисти по течії, а там куди винесе чи розбігтися по країнах, де все більш-менш налагоджене?
drevlyanin написав: Будемо сподіватися, що таке випробування все таки щось змінить в Україні. Інакше країну чекає величезне розчарування і невеселе майбутне.
Угу: в 91-м сподивалысь. Потом в 14-м сподивалысь. Ну давайте еще в 25-м посподиваемось чуть
Ну особисто я не тільки сподіваюсь біля монітора, а й роблю, що можу. Але пройти наодинці той шлях за всіх українців, кому ліньки злізти з дивану, на жаль не зможу, звиняйте. А ви що пропонуєте-плисти по течії, а там куди винесе чи розбігтися по країнах, де все більш-менш налагоджене?
Я для себя решил по пути наименьшего сопротивления двигаться
drevlyanin написав: Ну особисто я не тільки сподіваюсь біля монітора, а й роблю, що можу. Але пройти наодинці той шлях за всіх українців, кому ліньки злізти з дивану, на жаль не зможу, звиняйте. А ви що пропонуєте-плисти по течії, а там куди винесе чи розбігтися по країнах, де все більш-менш налагоджене?
Я для себя решил по пути наименьшего сопротивления двигаться
Воля ваша, ви мабуть молодший і маєте досить часу прижитися на новому місці. Але я таки не впевнений, що це в будь якому випадку шлях найменшого спротиву. От виїдете ви в умовну Чехію чи Фінляндію, а туди припреться кілька десятків тисяч "чмобиків" зі снегірії. Комфортно там буде українцям?
drevlyanin написав: Ну особисто я не тільки сподіваюсь біля монітора, а й роблю, що можу. Але пройти наодинці той шлях за всіх українців, кому ліньки злізти з дивану, на жаль не зможу, звиняйте. А ви що пропонуєте-плисти по течії, а там куди винесе чи розбігтися по країнах, де все більш-менш налагоджене?
Я для себя решил по пути наименьшего сопротивления двигаться
Воля ваша, ви мабуть молодший і маєте досить часу прижитися на новому місці. Але я таки не впевнений, що це в будь якому випадку шлях найменшого спротиву. От виїдете ви в умовну Чехію чи Фінляндію, а туди припреться кілька десятків тисяч "чмобиків" зі снегірії. Комфортно там буде українцям?
Ну навіть в Німечині дофіга російських німців, які в масі своєї ватники. Але їх не критична маса, набагато менше ніж чорноти на вулицях. От де проблема.
Треба їхати в Канаду, візи українцям роздають без проблем. Мені видали на три роки
Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 03 жов, 2022 18:11, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Угу: в 91-м сподивалысь. Потом в 14-м сподивалысь. Ну давайте еще в 25-м посподиваемось чуть
Ну сейчас за ЕС больше 90 % за НАТО больше 70 % Появилась общая цель, должно пойти веселее.
У корыта из этих процентов сколько? -- 0? -- от то то же...
В нас зараз вибори більш менш відкриті та в масі не фальсифікуються як на московії Хто тренд вловить з політиків що хоче народ, той і буде на коні. Таким макаром через пень колоду будемо в ЄС Як швидко, ось питаннячко
drevlyanin написав: Воля ваша, ви мабуть молодший і маєте досить часу прижитися на новому місці. Але я таки не впевнений, що це в будь якому випадку шлях найменшого спротиву. От виїдете ви в умовну Чехію чи Фінляндію, а туди припреться кілька десятків тисяч "чмобиків" зі снегірії. Комфортно там буде українцям?
Ну навіть в Німечині дофіга російських німців, які в масі своєї ватники. Але їх не критична маса, набагато менше ніж чорноти на вулицях. От де проблема. Треба їхати в Канаду, візи українцям роздають без проблем. Мені видали на три роки
Зараз дофіга а буде ще більше. Коли в Канаді медом намазано, то чому до цих пір не поїхали, валянки та кожуха ніяк купити не можете? Про візу вже давно казали.