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Перспективи РН в зв'язку з вступом України в ЄС
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 жов, 2024 07:49
Хомякоид написав:
В моєму будинку в Вінниці, новобудова, квартири однухи виставляють па 24-25.
Здається Кийов все. Втратив лідерство остаточно.
Так що все як тут на гілці прогнозувалось. Економічний центр переміщується на ЗУ.
Та з безпекою ще довго схід і південь буде проблемним.
Якщо обвалиться фронт то різниці між Вінницею і Києвом не буде
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cherchiltank
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Додано: Суб 05 жов, 2024 08:57
cherchiltank написав: Хомякоид написав:
В моєму будинку в Вінниці, новобудова, квартири однухи виставляють па 24-25.
Здається Кийов все. Втратив лідерство остаточно.
Так що все як тут на гілці прогнозувалось. Економічний центр переміщується на ЗУ.
Та з безпекою ще довго схід і південь буде проблемним.
Якщо обвалиться фронт то різниці між Вінницею і Києвом не буде
Про обвал фронту чую на протязі останього року.
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Хомякоид
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