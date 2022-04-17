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Українцям у Польщі пропонують піти на платні стажування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 кві, 2022 07:14
Пропонуємо до обговорення:
Компанія MCI Capital ASI S.A. (MCI) спільно з польско-українською торговою палатою пропонує громадянам України взяти участь у програмі оплачуваного стажування та працевлаштування.
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Додано: Пон 25 кві, 2022 07:14
О, это уже СТАНДАРТНЫЙ разводняк пошел. Не ведитесь на платное обучение - предлагайте чтобы обучение было бесплатным, а месяц работаешь потом без зарплаты, если еще выгодно будет работать. А так встал и ушел всегда, если обманывают.
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m12345oleg
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Додано: Пон 25 кві, 2022 07:20
m12345oleg написав:
/// предлагайте чтобы обучение было бесплатным, а месяц работаешь потом без зарплаты, если еще выгодно будет работать. А так встал и ушел всегда, если обманывают.
А на это уже работодатель не пойдет: а то так каждый будет делать "день поработал -- встал и ушел" -- дескать "еще не выгодно работать"
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