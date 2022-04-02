RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Гарячі" професії: куди
зараз можуть взяти на роботу

"Гарячі" професії: куди зараз можуть взяти на роботу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:22

"Гарячі" професії: куди зараз можуть взяти на роботу

Пропонуємо до обговорення:
На яку роботу готові найняти людей без резюме та скільки платитимуть за її виконання.

Дивися повний текст
\"Гарячі\" професії: куди зараз можуть взяти на роботу
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97712
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:22

Почитайте обьявления умники которые писали статью.В городах в которых не было войны по большому счету ни чего не изменилось а у нас в Чернигове работы нет а если и есть то работаем по пол дня.
mishanya9999
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 09.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ розповів, в яких країнах українці вже можуть...
R2 » П'ят 01 кві, 2022 20:50
2 566
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 кві, 2022 20:39
moveton
Платню за комуналку можуть скасувати в разі руйнування житла
R2 » Суб 02 кві, 2022 13:56
3 686
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 кві, 2022 15:01
_hunter
Яку грошову допомогу можуть отримати українці в Польщі
R2 » Суб 02 кві, 2022 00:40
1 362
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 кві, 2022 00:40
stahurlov1983

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2396)
27.04.2022 20:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.