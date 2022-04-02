На яку роботу готові найняти людей без резюме та скільки платитимуть за її виконання.
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\"Гарячі\" професії: куди зараз можуть взяти на роботу
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Додано: Сер 27 кві, 2022 18:22
"Гарячі" професії: куди зараз можуть взяти на роботу
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Дивися повний текст
\"Гарячі\" професії: куди зараз можуть взяти на роботу
Додано: Сер 27 кві, 2022 18:22
Почитайте обьявления умники которые писали статью.В городах в которых не было войны по большому счету ни чего не изменилось а у нас в Чернигове работы нет а если и есть то работаем по пол дня.
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