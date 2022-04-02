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"Гарячі" професії: куди
зараз можуть взяти на роботу

"Гарячі" професії: куди зараз можуть взяти на роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:22

"Гарячі" професії: куди зараз можуть взяти на роботу

Пропонуємо до обговорення:
На яку роботу готові найняти людей без резюме та скільки платитимуть за її виконання.

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\"Гарячі\" професії: куди зараз можуть взяти на роботу
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 18:22

Почитайте обьявления умники которые писали статью.В городах в которых не было войны по большому счету ни чего не изменилось а у нас в Чернигове работы нет а если и есть то работаем по пол дня.
mishanya9999
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 06:33

  mishanya9999 написав:Почитайте обьявления умники которые писали статью.В городах в которых не было войны по большому счету ни чего не изменилось а у нас в Чернигове работы нет а если и есть то работаем по пол дня.

А кто за ваш Чернигов хоть что-то говорил? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 07:33

  _hunter написав:
  mishanya9999 написав:Почитайте обьявления умники которые писали статью.В городах в которых не было войны по большому счету ни чего не изменилось а у нас в Чернигове работы нет а если и есть то работаем по пол дня.

А кто за ваш Чернигов хоть что-то говорил? :lol:

В статье даже страна не указана, сферический ваккуум. Но по зарплатам видно, что скорее всего Киев.
BIGor
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