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Війна в Україні принесла виробнику
Milka і чіпсів "Люкс"...

Війна в Україні принесла виробнику Milka і чіпсів "Люкс"...
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:01

Війна в Україні принесла виробнику Milka і чіпсів "Люкс"...

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Mondelēz International, один із найбільших світових виробників снеків і кондитерських виробів, оцінила свої втрати та додаткові витрати у першому кварталі 2022 року через розв'язану росією війну проти України в $143 млн (після сплати податків – $145 млн).

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Війна в Україні принесла виробнику Milka і чіпсів \"Люкс\" Mondelez додаткові витрати $143 млн
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 17:01

А ще вони не збираються виходити з росії. Поставки в Грузію, Вірменію і т.д з українських заводів замінили на поставки з російських заводів. А ще погрожуть звільненням українцям у Вроцлаському офісі, які відмовляються працювати з московським офісом.
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:30

Re: Війна в Україні принесла виробнику Milka і чіпсів

Перестав купувати їх продукцію.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 20:38

  Gastarbaiter написав:Перестав купувати їх продукцію.

Звичайно перестали, вони більше нічого не виробляють в Україні.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 21:48

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Перестав купувати їх продукцію.

Звичайно перестали, вони більше нічого не виробляють в Україні.

В Польші не припинили.
Gastarbaiter
 
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